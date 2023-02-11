ВСУ нанесли удар по Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по инфраструктурному объекту в Белгородской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ ударили при помощи беспилотника по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник подчеркнул в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий, — написал губернатор.

9 февраля Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Муром, находящееся на границе с Харьковской областью. По его словам, в результате атаки пострадали здания школы и Дома культуры. Жертв и раненых нет.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела ВСУ Мелитополя 10 февраля. По его словам, российская ПВО уничтожила большую часть ракет на подлете к городу, но на крыши нескольких жилых домов упали их осколки.

Рогов отметил, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS.