Гладков показал разрушения после обстрела Шебекино Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Результат обстрела Вооруженными силами Украины села Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Шебекино есть пострадавшие. По его словам, ранения получили трое мужчин.

Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия. По информации Гладкова, в результате атаки есть разрушения в одном из корпусов, а также выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон: повреждены три машины.

В настоящее время на месте ЧП работают все оперативные службы. Кроме того, там находится глава округа Владимир Жданов.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили при помощи беспилотника по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе Белгородской области. Тогда, по информации главы региона, никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий.