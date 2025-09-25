Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:10

В Балашихе мужчина зарезал своего знакомого

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого в Балашихе, сообщает Regions. От полученных ранений потерпевший скончался.

Заставший момент ссоры очевидец поделился, что один из мужчин ругался со знакомым из-за распространения оскорбительных сведений. После этого он вытащил нож и нанес удар в живот своему оппоненту. Очевидец уточнил, что окружающие не успели остановить нападавшего.

На месте собрались местные жильцы, а также подъехали скорая и полиция. <…> Полицейские скрутили злоумышленника, а затем отодвинули нас в сторону и стали расспрашивать, кто и что видел, — пояснил очевидец.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина в коммунальной квартире на улице Херсонской зарезал знакомого жены. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщается, что ревнивец застал супругу с любовником и в ярости набросился на соперника.

