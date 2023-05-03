Уголовное дело завели на директора школы, где ученики насиловали мальчика В Екатеринбурге уголовное дело завели на директора школы, где ученики насиловали 12-летнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге на директора закрытой школы № 124 Наталью Поддубную, где несколько учеников насиловали 12-летнего мальчика, завели уголовное дело по статье о халатности. Руководитель находится в статусе подозреваемой, но на данный момент речи о лишении свободы не идет, рассказал KP.RU знакомый с ситуацией источник.

На данный момент речь идет о части 1 статьи 293 УК, не предусматривающей лишение свободы. Но не исключено, что в будущем действия Поддубной переквалифицируют на часть 2, если у потерпевшего ребенка выявят тяжкий вред здоровью. В такой ситуации директору школы может грозить до пяти лет лишения свободы, — пояснил собеседник.

В СУ СКР по Свердловской области комментировать ситуацию отказались. На время следствие двое подозреваемых 15 и 16 лет отправлены в Кировградскую колонию для несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», апелляцию одного из арестованных о заключении под домашний арест суд отклонил.

Уголовное дело планируют переквалифицировать по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних», так как позже еще один учащийся был признан потерпевшим. Подозреваемым в таком случае может грозить до 10 лет заключения.

Бывший педагог интерната ранее заявила, что сообщения о том, что в спецшколе № 124 для трудных подростков в Екатеринбурге насиловали детей, являются ложью. По ее мнению, директора учебного заведения оклеветали, а дети там выросли неблагодарные. Учительница считает, что школьники воспитывались в интернате более чем достойно, их даже кормили и одевали.