Убивший собак своей девушки полицейский может загреметь за решетку В Саратове убивший собак своей девушки полицейский пойдет под суд по статье о порче имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области заведено уголовное дело о порче имущества в отношении замначальника ГИБДД Ивана Пивоварова, сына вице-губернатора региона, передает Telegram-канал Baza. Девушка силовика написала на него заявление после того, как осенью 2022 года он убил двух ее собак. Одного йоркширского терьера мужчина забил на смерть об стену у нее на глазах, а другого вынес из дома, после чего собаку никто больше не видел. Тогда же полицейский несколько раз ударил по голове свою девушку.

Ранее на мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. 12 апреля возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества, поскольку домашние животные в законодательстве РФ считаются собственностью.

По инкриминируемой статье о порче имущества мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Йошкар-Оле начали разбирательство в отношении местного полицейского, подозреваемого в истязании супруги. Женщина обратилась в полицию после того, как супруг в очередной раз избил ее и унес из дома все драгоценности.