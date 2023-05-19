У сотрудников «Мемориала» в Перми прошли обыски

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

У пермских правозащитников и общественных деятелей, связанных с обществом «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда), прошли обыски, сообщает «Коммерсант-Прикамье», со ссылкой на адвоката Елену Першикову. По ее словам, с них взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, в связи с этим невозможно сказать, кем и по какой статье возбуждено уголовное дело.

Адвокат уточнила, что обыски прошли минимум по шести адресам, их провели сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

По данным «Коммерсанта», лица, у которых прошли обыски, проходят по делу свидетелями. Само уголовное дело может быть связано с вывозом культурных ценностей за границу. Правозащитник Игорь Аверкиев рассказал, что речь идет о вывозе архива, из-за которого возбудили дело в отношении экс-председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова.

Ранее председатель правления общества «Мемориал» Ян Рачинский и еще несколько представителей руководства организации были привлечены по делу об оправдании нацизма в качестве свидетелей. В рамках данного дела прошли обыски в офисе организации.

О возбуждении уголовного дела стало известно 4 марта. Поводом для разбирательств послужили подозрения, что руководство «Мемориала» включало в списки репрессированных лиц тех советских граждан, которые сотрудничали с немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.