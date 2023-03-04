Сотрудников «Мемориала» обвинили в реабилитации нацизма СКР возбудил дело о реабилитации нацизма против сотрудников центра «Мемориал»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сторонник «Мемориала» у здания Верховного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношение сотрудников правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о реабилитации нацизма, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Поводом послужили подозрения, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 (реабилитация нацизма) в отношении неустановленных сотрудников общества «Мемориал». <...> Следствие полагает, что ряд сотрудников «Мемориала» приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, дело будет расследовать Следственный отдел по Тверскому району Москвы.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Следственный комитет России начал проверку в отношении председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. По данным журналистов, поводом стала публикация правозащитника в социальной сети.