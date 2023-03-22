Главу правления «Мемориала» привлекли по делу о реабилитации нацизма Глава правления «Мемориала» Рачинский стал свидетелем по делу о реабилитации нацизма

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Председатель правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) Ян Рачинский и еще несколько представителей руководства организации были привлечены по делу об оправдании нацизма в качестве свидетелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ян Рачинский проходит по делу о «реабилитации нацизма» свидетелем. Также как свидетели опрошены член правления «Мемориала» Олег Орлов и куратор культурных программ общества Александра Поливанова, — говорится в сообщении организации.

Там также подчеркнули, что в рамках данного дела прошли обыски в офисе организации. Правоохранители изъяли некоторые материалы и направили их в СК РФ по Москве.

Утром 21 марта прошли обыски по делу о реабилитации нацизма в квартирах ряда сотрудников общества. Причиной стало заявление членов общественного движения «Ветераны России». О возбуждении уголовного дела стало известно 4 марта. Поводом для разбирательств послужили подозрения, что руководство «Мемориала» включало в списки репрессированных лиц тех советских граждан, которые сотрудничали с немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Также сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку в отношении председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. По данным журналистов, поводом стала публикация правозащитника в социальной сети.