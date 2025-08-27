Турка оштрафуют за прибытие в Россию с идеологическим манифестом Гитлера На прибывшем из Турции в Новороссийск судне нашли пять экстремистских книг

Пять экстремистских книг, в том числе политический и идеологический манифест Гитлера с его фотографиями и нацистской символикой, обнаружили в личных вещах одного из членов экипажа на судне, прибывшем из Турции в Новороссийск, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, конфискованные издания были на турецком языке, их отправили на экспертизу. Что касается владельца, то его привлекут к административной ответственности за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Россию.

Ранее Симоновский районный суд Москвы вынес постановление о запрете семи так называемых «пацанских» пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что в перечень попали сообщества с аудиторией от 40 до 700 тысяч подписчиков.

До этого сообщалось, что в Чите осудили мигранта по факту пропаганды в социальных сетях ЛГБТ-отношений (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По данным объединенного пресс-центра судов Забайкалья, мужчину приговорили к депортации за пределы России. Иностранец попробует обжаловать приговор в Забайкальском краевом суде. Апелляционная жалоба уже подана.