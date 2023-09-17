В Подмосковье сразу несколько детей попали в больницу с отравлением хлором В Сергиевом Посаде трое детей попали в больницу после занятий в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления после того, как посетили бассейн в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По предварительным данным, пострадавшие почувствовали недомогание из-за действия паров хлора. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел утром в субботу, 16 сентября, в фитнес-центре на улице Железнодорожной. Во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их увезли в больницу. По предварительным данным, причиной отравления стала большая концентрация хлорсодержащего раствора в бассейне, что стало следствием неисправности насосов.

Ранее также сообщалось об отравлении детей в одной из школ Красноярска. Там учащихся накормили котлетами из протухшего фарша. Одному из пострадавших пришлось вызывать скорую помощь. Во время госпитализации мальчик потерял сознание. Медики диагностировали у него отравление и отправили его в инфекционное отделение.

После этого мать пострадавшего написала в школьный родительский чат и сообщила там о случившемся. Выяснилось, что такие же симптомы были еще у пятерых учеников, которые ели в школьной столовой.