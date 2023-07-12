Три человека пропали без вести после удара стихии в Туапсинском районе Оперштаб Кубани: три человека числятся пропавшими без вести после ливней в Туапсинском районе

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Три человека числятся пропавшими без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб Кубани во «ВКонтакте». В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков.

Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий обрушения стихии привлечено около 300 человек и более 50 единиц техники. В учреждении добавили, что из Новороссийска и Горячего Ключа подвозят дополнительную технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину.

В администрации Краснодарского края ранее сообщили в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Дефановке эвакуировали 44 человека из-за наводнений. В Сети появились кадры с места событий, на которых показаны затопленные улицы и почти полностью погруженные под воду легковые автомобили.

Ранее сообщалось, что из-за дождей подтопление произошло в Сочи. Местные жители жаловались, что вода добралась даже до квартир.