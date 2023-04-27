В Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание после того, как застрял головой в детском автобусе на игровой площадке, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия, сейчас он находится в коме. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.
По данным SHOT, инцидент произошел на территории детского сада № 481 в Челябинске. Утверждается, что мальчик полез головой в игровой автобус, после чего застрял и повис в конструкции. Воспитатели обнаружили его уже потерявшим сознание. Родители воспитанников дошкольного учреждения признались, что не могут понять, каким образом ребенок умудрился застрять в конструкции. Сотрудники детского сада комментариев не дали.
Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка сломала позвоночник в одном из частных детских садов Москвы. Ребенок получил тяжелую травму, упав с горки во время дневной прогулки.
До этого стало известно, что в одном из московских детских садов мальчик умер от удушья во время дневного сна. Он захлебнулся рвотой, из-за чего у него случилась асфиксия.