Трехлетний малыш впал в кому после того, как полез головой в автобус SHOT: трехлетний житель Челябинска впал в кому после того, как залез головой в детский автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание после того, как застрял головой в детском автобусе на игровой площадке, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия, сейчас он находится в коме. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.

По данным SHOT, инцидент произошел на территории детского сада № 481 в Челябинске. Утверждается, что мальчик полез головой в игровой автобус, после чего застрял и повис в конструкции. Воспитатели обнаружили его уже потерявшим сознание. Родители воспитанников дошкольного учреждения признались, что не могут понять, каким образом ребенок умудрился застрять в конструкции. Сотрудники детского сада комментариев не дали.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка сломала позвоночник в одном из частных детских садов Москвы. Ребенок получил тяжелую травму, упав с горки во время дневной прогулки.

До этого стало известно, что в одном из московских детских садов мальчик умер от удушья во время дневного сна. Он захлебнулся рвотой, из-за чего у него случилась асфиксия.