Четырехлетняя девочка сломала позвоночник в детсаду в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка сломала позвоночник в одном из частных детских садов Москвы, передает РЕН ТВ. Ребенок получил тяжелую травму, упав с горки во время дневной прогулки. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным телеканала, горка, на которой девочка оступилась и упала, в высоту около полутора метров. После падения ребенка доставили в больницу. Там у девочки было диагностировано два перелома позвоночника.

Ранее стало известно, что в одном из московских детских садов мальчик умер от удушья во время дневного сна. Он захлебнулся рвотой, из-за чего у него случилась асфиксия.

Руководитель отметила, что прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти ребенка им не удалось. Администрация заведения выразила родителям погибшего мальчика соболезнования и пообещала оказать любую необходимую помощь семье, в том числе и психологическую от профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра.