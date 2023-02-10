В московском детсаду ребенок захлебнулся рвотой и умер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В одном из детских садов Москвы трехлетний ребенок умер от удушья, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, ребенок мог захлебнуться рвотой, что привело к асфиксии.

ЧП произошло 9 февраля. Еще трое детей, воспитывающихся в семье погибшего, ходят в тот же детсад, который совмещен со школой.

Ранее стало известно, что в Чите 11-летний ребенок сломал позвоночник во время перемены в школе. По предварительным данным, пострадавший получил травму грудного отдела позвоночника, когда играл с одноклассниками.

В Екатеринбурге 25 января четырехлетняя девочка зацепилась шарфом во время катания с горки в детском саду. Она попыталась выпутаться, но шарф еще сильнее сдавил ее шею. Девочку госпитализировали, однако 31 января она умерла в детской больнице.