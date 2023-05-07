СВУ взорвалось в руках у жителя Подмосковья Mash: СВУ взорвалось в руках у жителя Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что у жителя Подмосковья в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. По информации канала, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами — у него оторвана кисть и контужен правый глаз.

Mash сообщает, что инцидент произошел 7 мая в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района, в руках у 42-летнего мужчины сдетонировала взрывчатка, прибывшие на помощь медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки, рваные повреждения конечностей и контузию правого глаза.

Ранее в Ейске полицейские остановили «Ниву» для проверки документов. Водитель отказался их предоставить и потребовал, чтобы стражи порядка отпустили его, в противном случае он пригрозил привести в действие СВУ. Когда силовики решили пойти на штурм, мужчина активировал СВУ. В итоге водитель «Нивы» скончался на месте, несколько полицейских получили контузию.