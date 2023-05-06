Мужчина взорвался в машине в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина взорвался в машине в городе Ейске Краснодарского края, сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале. По его словам, водитель находился в неадекватном состоянии и сам заблокировал себя в автомобиле.

Никто кроме него не пострадал. Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает, — сообщил Бублик.

Он добавил, что в настоящее время движение на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мичурина перекрыто, район оцеплен, а жители и сотрудники близлежащих домов и офисов эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, а также Служба спасения и скорая помощь. Экстренные службы проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Нижегородской области подорвался автомобиль российского писателя Захара Прилепина. По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, его водитель-охранник Александр с позывным «Злой» скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице. Полиция задержала подозреваемого.