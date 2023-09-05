Студент из Екатеринбурга не успел устроить поджог на ж/д путях Полиция в Екатеринбурге поймала студента, желавшего устроить поджог на ж/д путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали 20-летнего студента, который собирался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в городе, сообщает Telegram-канала Baza. По информации канала, в машине у молодого человека обнаружили газовый ключ и средство для розжига, а в мобильном телефоне — сообщения от кураторов, требующих устроить диверсию.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Peugeot 408 студента в ночь на 5 сентября. Заметив подозрительные предметы в машине, гаишники потребовали молодого человека разблокировать телефон. Они нашли переписку, в которой юноше предлагалось за деньги поджечь оборудование на железнодорожных путях. Сообщения сопровождались фотографиями и координатами. Молодой человек признался, что хотел совершить диверсию. Сотрудники ФСБ забрали студента в отдел для проведения беседы.

Ранее в Новосибирске диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. В результате отправление двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток задержалось. Ночью 26 августа злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск Западный, попытался взломать его. После неудачных попыток он решил просто поджечь шкаф, из-за ложной занятости на двух путях светофоры вышли из строя.