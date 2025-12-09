ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:17

Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии

В Чебоксарах квартиры после атаки БПЛА восстановят за счет бюджета республики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Чувашской Республике восстановят жилье, поврежденное в результате атаки беспилотников на Чебоксары, сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на заявление председателя Госсовета республики Леонида Черкесова. По его словам, финансирование восстановления пройдет из регионального бюджета, работы уже начали, никто не останется без крыши над головой.

Главное: все поврежденные квартиры будут восстановлены за счет средств республиканского бюджета, — подчеркнул председатель Госсовета.

Черкесов побывал на пункте помощи пострадавшим и встретился с эвакуированными гражданами. В сообщении подчеркивают, что власти организуют полный спектр мер поддержки, чтобы люди вернулись к нормальной жизни как можно скорее.

На месте работают руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой гвардии Единой России», которые обеспечивают пострадавшим гуманитарную помощь. Гражданам предлагают также воспользоваться услугами психологов.

Ранее стало известно, что при атаке украинских БПЛА на Чебоксары повреждения получили 15 зданий. Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов уточнил, что в том числе речь идет о 10 жилых домах.

Чебоксары
БПЛА
квартиры
восстановление
