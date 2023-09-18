Названы сроки возобновления движения на месте обрушения виадука в Приморье «Примавтодор»: разбор завалов на месте обрушения виадука может затянуться

Фото: t.me/prosecutor_pk

Движение на месте рухнувшего виадука во Владивостоке возобновят не раньше середины следующего дня по местному времени, сообщили в «Приамавтодоре». Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», представитель организации отметил, что информации по срокам окончания работ на данный момент нет, разбор завалов может затянуться.

В данный момент информации по срокам окончания работ нет. Объем того, что необходимо сделать, достаточно большой. Те, кто находятся на месте, говорят, что к концу дня точно не завершат все намеченные мероприятия, — пояснили в «Приамавтодоре».

Работы по устранению последствий уже ведутся. На данный момент специалисты разбирают барьерное ограждение. Им также предстоит провести распиловку балки и очистить место от мусора. В организации отмечают, что разбор завалов может затянуться. Точная информация о возобновлении движения появится ближе к утру.

Во Владивостоке самосвал ранее снес виадук на автодороге при выезде из столицы Приморья. Движение на трассе перекрыли, водители объезжают место аварии по тротуару. Позже появилось видео происшествия, на кадрах видно, как большегруз приближается к строению с поднятым кузовом и врезается в него, после чего виадук рушится.