Самосвал снес виадук на трассе под Владивостоком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке самосвал снес виадук на автодороге при выезде из столицы Приморья, сообщает пресс-служба правительства региона. Движение на трассе перекрыто, водители пытаются объехать место аварии по тротуару. В Сети появились видео с места аварии.

Во Владивостоке в районе «Весенней» самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада «Примавтодора» для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнется разборка упавшей конструкции, — говорится в сообщении правительства Приморского края.

Альтернативный проезд доступен через участок дороги поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Как рассказали РЕН ТВ очевидцы произошедшего, водитель грузовика ехал с открытым кузовом, из-за чего он и снес виадук. В результате происшествия пострадал только водитель самосвала, он ждет приезда скорой помощи.

Накануне в Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три фуры. В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы оказалось заблокированным.