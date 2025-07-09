Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео Опубликованы кадры схватки крысы и стаи голубей за кусок хлеба во Владивостоке

Крыса и стая голубей устроили схватку за кусок хлеба на улице Фокина в районе Арбата во Владивостоке, передает Telegram-канал Svodka25. По данным канала, местные жители давно жалуются на массовость и наглость грызунов, которые, как утверждают горожане, в последние дни даже кидаются на людей.

На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент схватки две птицы подходят ближе к грызуну и пытаются отбить горбушку. На какое-то время крыса убежала, а голуби смогли поклевать хлеб, но вскоре она дала отпор обидчикам и ушла с добычей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане еж с приклеенным к лапке скотчем сам подбежал к случайному прохожему. Как предположил автор видео, таким образом зверек обратился к человеку за помощью. Как только мужчина отклеил скотч от лапки, еж быстро убежал от своего спасителя.

До этого пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сообщила, что сотрудники спасли кошку по кличке Феня, которая несколько часов провисела на кондиционере в Биробиджане и чуть не сорвалась. Питомица попыталась поймать птицу, но в итоге оказалась в западне.