Водитель погиб при столкновении трех фур на трассе М2 в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три фуры, сообщает «360» со ссылкой на источник в МВД. Уточняется, что в результате аварии водитель одного из грузовиков скончался. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы оказалось заблокированным.

По предварительной информации, водитель грузовика совершил попутное столкновение с двумя фурами, в результате чего погиб, — рассказал собеседник «360».

Он уточнил, что ДТП произошло около 14:00 в районе поселка Быково в Подольске. По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 17:30 пробка из-за возникшего затора растянулась на 11 км.

Ранее на Садово-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек, стоявшие на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. На кадрах с уличных камер видно, как двое человек стоят на проезжей части у легкового авто. В нескольких метрах за машиной на дороге был установлен знак аварийной остановки. Не исключено, что другой участник ДТП вовремя его не заметил, из-за чего и произошло столкновение.

До этого фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.