Автомобиль влетел в стоящих «на аварийке» людей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Садово-Спасской улице в центре Москвы произошло ДТП, столкнулись два автомобиля, сообщает столичный дептранс. В результате аварии пострадали несколько человек, стоявшие на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. По данным ведомства, движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

На кадрах с уличных камер видно, как двое человек стоят на проезжей части у легкового авто. В нескольких метрах за машиной на дороге был установлен знак аварийной остановки. Не исключено, что другой участник ДТП вовремя его не заметил, из-за чего произошло сильное столкновение.

Ранее стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана.