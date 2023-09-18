Опубликовано видео момента крушения виадука на трассе во Владивостоке Момент крушения виадука на трассе во Владивостоке попал на видео

Фото: t.me/prosecutor_pk

Telegram-канал Blog_vladivostok опубликовал видео момента, когда самосвал снес виадук на автодороге при выезде из Владивостока. На кадрах видно, как большегруз приближается к строению с поднятым кузовом, врезается в него, после чего виадук рушится.

О дорожно-транспортном происшествии при выезде из столицы Приморья ранее сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение на трассе перекрыто, водители пытаются объехать место аварии по тротуару. Альтернативный проезд доступен через участок дороги поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл. В результате инцидента пострадал водитель грузовика.

Накануне ночью произошло ДТП в Тарбагатайском районе в Бурятии. Автомобиль, за рулем которого находилась 21-летняя девушка без водительских прав, столкнулся с бетонным забором. Трое подростков скончались, один находится в коме.

До этого в Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три фуры. По предварительной информации, водитель грузовика совершил попутное столкновение с двумя фурами, в результате чего погиб. ДТП произошло около 14:00 в районе поселка Быково в Подольске. Это стало причиной пробки, растянувшейся на 11 км.