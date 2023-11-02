Ксения Евдосюк

Соучастнику покушения на Олега Царева избрали меру пресечения Следившего за Царевым по указу СБУ жителя Ялты отправили под арест на два месяца

2 ноября 2023 в 17:42

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания 46-летнего гражданина России, жителя Ялты, который организовал по заданию СБУ слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым