Жителя Ялты, который по заданию Службы безопасности Украины следил за экс-нардепом Верховной рады Олегом Царевым, отправили под арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. Решение вынес Киевский районный суд Симферополя.
Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца, — сказал источник.
Задержанный уже дал признательные показания. В ходе обысков в его квартире было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами и фотографии экс-нардепа. Подозреваемый признался, что его завербовали в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал Олег Царев.
Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября возле его дома в Ялте. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в политика стреляли, он потерял много крови. Царева экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее в ФСБ заявили, что Царева привели в удовлетворительное состояние, сейчас его жизни ничего не угрожает.