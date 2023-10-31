Покушение на Олега Царева: кого задержали, какой был план, что с политиком ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Рады Олега Царева

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Олег Царев

Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. На кого работал подозреваемый?

Что известно о задержании

Сотрудники ФСБ в ходе расследования выяснили, что покушение на Царева организовал житель Ялты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О.А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении», — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. В ходе обысков в его квартире было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами и фотографии Царева.

Подозреваемый признался, что его завербовали в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал Олег Царев.

Также ФСБ опубликовала видео задержания и допроса координатора покушения на экс-депутата Верховной рады. На кадрах видно, что силовики задержали мужчину, когда он выгуливал собаку. На него надели наручники и посадили в транспортное средство.

Что известно о нападении на Царева, в каком он состоянии

Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в него стреляли, политик потерял много крови.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — сообщил он.

Позднее администратор Telegram-канала Царева рассказал, что информацию о покушении подтвердили родственники экс-нардепа Украины, а в момент прибытия машины скорой медицинской помощи потерпевший был без сознания и «с большой кровопотерей».

После инцидента сайте ЦОС ФСБ России появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь государственного деятеля.

«В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) УК России», — говорилось в сообщении.

29 октября журналист Александр Чаленко рассказал, что Царев находится в реанимации и его охраняют сотрудники ФСБ.

Сегодня, 31 октября, в ЦОС ФСБ пояснили, что Царев находится в удовлетворительном состоянии.

«В отношении Царева О.А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное», — подчеркнули в ФСБ.

Читайте также:

«Зеленский знает»: в США указали на интриги в рядах украинских властей

На Украине назвали организаторов покушения на Царева

Назван заказчик покушения на убийство Олега Царева