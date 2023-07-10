Сотни медвежьих лап и скелет тигра изъяли у контрабандистов в Подмосковье

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

В Подмосковье при поддержке СОБР Росгвардии задержали двух контрабандистов, у которых изъяли 310 медвежьих лап, предполагаемый скелет тигра и другие останки убитых животных, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Злоумышленники собирались вывезти партию в одну из стран Ближнего Востока.

В ходе осмотра обнаружено 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 килограммов пантов марала и, предположительно, скелет тигра, — сообщили в ФСБ.

Также было изъято более 1,7 тонны краба в живом и варено-мороженом виде предварительной стоимостью порядка четырех миллионов рублей.

Некоторые из найденных останков принадлежали животным, занесенным в Красную книгу России, отметили в ФСБ. Изъятые водные биоресурсы и дериваты передали в Московско-Окское управление Росрыболовства. В отношении задержанных будет принято процессуальное решение.

Ранее на границе с Казахстаном у контрабандиста изъяли двух бенгальских тигрят и двух львят, которых он пытался вывезти из страны без разрешительного сертификата. Зверят передали в астраханский зоопарк «Баба Фрося», как рассказала позже глава Роспотребнадзора Светлана Радионова. По ее словам, маленьких хищников осмотрели ветеринары, здоровью животных ничто не угрожает.