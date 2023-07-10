Эвакуированные жители Шебекино не смогут вернуться домой в ближайшее время Белгородский губернатор Гладков: возвращение из ПВР жителей Шебекино приостановлено на неделю

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Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о жителях населенных пунктов Новая Таволжанка, Архангельское и города Шебекино.

Нам нужно четко следить за оперативной обстановкой и не допускать риска в отношении жизни и здоровья людей. Если будет спокойно, вернемся к возвращению жителей со следующего понедельника, — уточнил губернатор.

В то же время Гладков заверил, что граждане не ограничены в возможности самостоятельно вернуться домой. Желающим власти препятствовать не станут.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате обстрела были повреждены водонапорная башня в Казначеевке и линия электропередачи в селе Илек-Пеньковка. На хуторе Леоновка осколками боеприпаса выбило окна в частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинских войск в Новопетровке погиб человек.