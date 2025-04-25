Ситуация в Курской области ночью 25 апреля: тщетные попытки прорыва

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 25 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 25 апреля

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что в районе Горналя российские войска продолжают выдавливать противника с территории Курской области.

«Южнее Гуево морпехи отодвинули противника на 500 метров. В районе села Гоптаровка враг предпринял тщетную попытку прорваться на территорию Курской области, но безуспешно», — говорится в посте.

МО РФ данную информацию не комментировало.

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что бойцы группировки войск «Север» штурмуют Горналь, освобождая Курскую область.

«„Северяне“ штурмуют Горналь, освобождая Курскую область. 22-й мотострелковый полк совместно с другими подразделениями группировки поражает силы ВСУ в районе н. п. Горналь. Наши бойцы уничтожают боевиков и их технику, срывая попытки ротаций и контратак на линии фронта. Противник нередко бежит со своих позиций», — утверждают авторы.

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что в Курской области подразделения ВС РФ продолжают операцию против украинских формирований на остатках оккупированных территорий.

«На направлении Олешни наши войска ведут наступательные действия в районе лесополос южнее населенного пункта. Напомним, что несколько дней назад ВС РФ смогли освободить населенный пункт и сейчас приступили к зачистке прилегающих лесопосадок. На направлении Горналя ВС РФ приступили к штурму населенного пункта, прорвавшись к центру села. И произошло только на днях после тяжелых боев», — говорится в публикации.

Как утверждается в материале, на данный момент бои идут в Горном, однако освобождение осложнено особенностями рельефа, которые затрудняют штурм. Село расположено таким образом, что две ее улицы проходят по глубоким лощинам, а одна улица расположена на хребте.

«В последние дни отмечается отсутствие ротации противника на территории Курской области, но в то же время он активно завозит живую силу и материальные средства на позиции в лесных массивах восточнее Юнаковки. Скорее всего, понимая, что в ближайшее время ему придется полностью покинуть Курщину, противник создает новую линию обороны. При этом он делает все, чтобы замедлить наше продвижение. Активно отмечается применение БПЛА „Баба-яга“ и АЗМ-дронов для нанесения огневого поражения штурмовым группам и минирования открытых участков местности», — заключили авторы канала.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

«Группировка войск „Север“ уничтожила живую силу и технику ВСУ и продолжила освобождение Курской области. На направлении Гоптаровки „северяне“ вскрыли и уничтожили несколько групп противника в лесных массивах Сумской области — попыток противника скрытно просочиться на нашу территорию не допущено. На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожено семь единиц вражеской техники. На Сумском направлении „северяне“ начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в суджанском приграничье — села Горналь. Бесстрашные штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление. В Сумской области ВСУ готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона. Бесстрашные артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов своевременно вскрывают и уничтожают живую силу и технику противника на отдалении в несколько десятков километров от госграницы», — пишет Telegram-канал «Северный ветер».

По данным Telegram-канала WarGonzo, в Курской области ВС России продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ.

«Остатки украинской группировки в районе деревни Горналь используют дроны как основу своей обороны, серьезно затрудняя продвижение наших войск. По тыловым районам ВСУ наносятся удары с помощью средств дальнего поражения», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Два майора» рассказал, что в Курской области продолжаются бои на границе населенного пункта Горналь.

«Наши штурмовики ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление. Вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района, ранен гражданский. ВС России работают по скоплениям противника в Сумской области на значительную глубину», — уточнили военкоры.

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