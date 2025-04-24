Капкан для армии РФ под Сумами: как ВСУ заманивают бойцов вглубь региона

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

По данным военкоров, ВСУ предприняли новые попытки прорыва в Курскую область. Это произошло не в районе Суджи, а на других участках границы. Все атаки велись с территории сопредельной Сумской области Украины и сразу захлебнулись. Источники в силовых структурах сообщили, что Киев пытается создать у российского командования обманчивое впечатление о беззащитности украинского региона. О том, связаны ли новые атаки ВСУ с попыткой заманить армию РФ в ловушку под Сумами, — в материале NEWS.ru.

Какие населенные пункты осталось освободить в Курской области

Три роты Вооруженных сил Украины попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. О попытке перебросить резервы в российское приграничье сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, военные зафиксировали штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области в сторону Отрубов.

Mash сообщил, что противника удалось остановить после четырех волн атак с помощью артиллерии. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», ВСУ с утра 24 апреля вновь пытались прорваться в Курскую область — теперь в направлении села Гоптаровка Беловского района. В атаку двинулись несколько штурмовых групп на квадроциклах через государственную границу. Противник предпринял попытку нападения из села Мирополье Сумской области. ВС РФ не допустили прорыва границы.

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В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

На Сумском направлении начинается активная фаза освобождения последнего занятого украинцами населенного пункта в суджанском приграничье — села Горналь, отметил «Северный ветер».

«В самой Сумской области ВСУ готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона. Бесстрашные артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов своевременно вскрывают и уничтожают живую силу и технику противника на отдалении в несколько десятков километров от госграницы», — сообщил канал.

Чего опасаются генералы ВСУ в Сумской области

По мнению Александра Перенджиева, доцента кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, приближается полное освобождение Курской области. Однако руководство ВС РФ вынуждено держать в регионе серьезную группировку для отражения атак ВСУ, подобных тем, что произошли в ночь на 24 апреля, предположил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

«Командование ВСУ полагает, что, если не наносить по нам таких контрударов, мы можем перекинуть часть подразделений на другое важное в стратегическом плане направление, к примеру в Донбасс — под Красноармейск (Покровск)», — высказал мнение эксперт в беседе с NEWS.ru. По его словам, серьезные бои начинаются в районе Дзержинска (Торецк).

В Сумской области российской армии надо брать еще множество населенных пунктов — близ границы с Курской и Белгородской областями, предположил эксперт.

«Для чего? Чтобы создать буферную зону. Пока мы этого не сделаем, мы не сможем обеспечить надежную безопасность своих приграничных районов», — подытожил Перенджиев.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ пытаются обмануть бойцов ВС России под Сумами

Украинские подразделения психологической борьбы планируют ввести в заблуждение Вооруженные силы России относительно ситуации в Сумской области, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, противник намерен заманить российские войска вглубь своей территории, чтобы истощить их в затяжных боях и принудить к отступлению.

«В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — подчеркнул собеседник.

Предположительно, источник имел в виду деятельность Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Это часть Сил специальных операций Украины, которая специализируется на информационно-психологических операциях.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Почему в ЦИПсО бессильны против военного командования РФ

Военный аналитик Алексей Леонков усомнился в том, что российские военные действуют, опираясь на вбросы ЦИПсО.

«У нас ничего не происходит без предварительной разведки. Мы не идем на место, если не знаем, что там происходит. Мы не ведем разведку боем — это уже, как говорится, ушло. Поэтому заманить нас куда-то — просто домыслы. Когда идет наступление, части передвигаются так, чтобы не попасть в котлы, окружение и так далее. ЦИПсО не может на нас воздействовать или убедить в чем-то наше военное руководство», — высказал мнение эксперт.

По мнению Леонкова, бойцам ВС РФ удастся избежать ловушек при движении к городу Сумы.

«Наши войска двигаются в Сумскую область. После освобождения приграничных Горналя и Олешни наш путь — на Юнаковку, — сказал он NEWS.ru. — К Сумам можно передвигаться и по другим населенным пунктам. ВСУ не владеют инициативой на данном участке и пытаются любыми силами выбить нас оттуда. Но у них не получается — все контратаки заканчиваются их полным разгромом».

В украинском тылу информаторы предоставляют данные военным ВС РФ

У украинской армии и ее западных кураторов уже не хватает сил, чтобы бороться с ВС РФ. По этой причине они переходят к психологическим операциям, заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Будут использоваться всевозможные инструменты, в том числе психологические. Англичане и американцы пытаются переложить это дело на украинские руки. Так как они у них кривые, мы знаем все о том, что они пытаются сделать против нас. В украинском тылу есть люди, которые нам обо всем докладывают, затем мы противодействуем», — заявил NEWS.ru офицер.

Ранее стало известно, что в курском приграничье в зоне ответственности группировки войск «Север» бойцы ВСУ сдаются в плен целыми группами. Российские войска ежедневно уничтожают резервы противника с помощью артиллерии, БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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