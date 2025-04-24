Ситуация в Курской области утром 24 апреля: атаки ВСУ, успехи ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Курской и Сумской областях. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 24 апреля 2025 года?

Бои и обстановка в Курской и Сумской областях в четверг, 24 апреля

«Группировка войск „Север“ уничтожила живую силу и технику ВСУ и продолжила освобождение Курской области. На направлении Гоптаровки „северяне“ вскрыли и уничтожили несколько групп противника в лесных массивах Сумской области — попыток противника скрытно просочиться на нашу территорию не допущено. На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожено семь единиц вражеской техники. На Сумском направлении „северяне“ начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в суджанском приграничье — села Горналь. Бесстрашные штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление. В Сумской области ВСУ готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона. Бесстрашные артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов своевременно вскрывают и уничтожают живую силу и технику противника на отдалении в несколько десятков километров от госграницы», — пишет Telegram-канал «Северный ветер».

По данным Telegram-канала WarGonzo, в Курской области ВС России продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

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«Остатки украинской группировки в районе деревни Горналь используют дроны как основу своей обороны, серьезно затрудняя продвижение наших войск. По тыловым районам ВСУ наносятся удары с помощью средств дальнего поражения», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Два майора» рассказал, что в Курской области продолжаются бои на границе населенного пункта Горналь.

«Наши штурмовики ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление. Вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района, ранен гражданский. ВС России работают по скоплениям противника в Сумской области на значительную глубину», — уточнили военкоры.

В Минобороны России сообщили, что средствами авиационного поражения ВКС РФ нанесен удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделений теробороны ВСУ в населенном пункте Новодмитровка Сумской области.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА „Форпост“, три пункта размещения личного состава противника были полностью уничтожены», — пояснили в российском военном ведомстве.

Также в МО РФ рассказали, что в течение минувшей ночи над территорией России было уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«45 — над территорией Республики Крым. 10 — над территорией Белгородской области. 10 — над территорией Курской области. Восемь — над территорией Воронежской области. Четыре — над территорией Брянской области. Четыре — над территорией Липецкой области. Четыре — над территорией Нижегородской области. Два — над территорией Московского региона», — добавили в Минобороны РФ.

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