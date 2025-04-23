Звонок Галкина, отказ идти в ВСУ, паспорт США: как живет рэпер Kyivstoner

Фото: Социальные сети

Рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев)

Рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) прославился как участник музыкальной группы «Грибы». Чем он сейчас занимается, где живет, что говорил о спецоперации?

Чем известен Kyivstoner

Альберт Васильев родился 31 декабря 1991 года в Киеве. В интервью он признавался, что в юности имел проблемы с законом и, чтобы избежать тюрьмы, в 19 лет уехал в США, где у него жила мама. Там он окончил колледж в Санта-Монике и начал заниматься видеопродакшеном.

В 2016 году Kyivstoner вернулся на Украину и стал участником группы «Грибы». Спустя год покинул коллектив и начал сольную карьеру. Наибольшую известность ему принесла песня «Лето», выпущенная в 2018 году. Тогда же он начал вести шоу Gazlive на YouTube вместе с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). В 2021 году состоялся кинодебют блогера, он сыграл роль Бустера Игната в российском фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

В 2021 году Kyivstoner впервые стал отцом — у него родился сын Лука от возлюбленной Алины Боул. Пара поженилась в мае 2022 года в Лос-Анджелесе.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Что Kyivstoner говорил об СВО и Галкине

Kyivstoner неоднократно критиковал спецоперацию. После начала СВО он вместе с супругой и сыном уехал из Киева в Европу, а когда жена получила американскую визу, они перебрались в США.

В интервью блогеру Еве Коршик рэпер заявил, что «если бы на Украине были открыты границы, то 90% людей уехали бы отдыхать и не вернулись». Говоря о том, почему он не служит в рядах ВСУ, Kyivstoner пояснил, что является гражданином США.

«Как я могу идти и отдавать свою жизнь? За что? Не хотите, чтобы я был украинцем, базара ноль. Я американец», — сказал он, показав паспорт США.

Артист признался, что не видит ничего плохого в том, что он раньше снимался и выступал в России. По его словам, раньше было так: «если ты стал успешным в Москве, то ты стал номер один в Киеве».

«Если вы меня считаете предателем, потому что я ездил сниматься в Россию или потому что у меня нет поста в соцсетях, где я выражаю свое мнение об Украине. Он у меня был раз пять, их пять раз сносили. Зачем мне это нужно? Зайди в интернет и напиши: Kyivstoner, мнение об СВО. Все так быстро стали искренними украинцами, что забыли, как это быть людьми», — отметил он.

По словам рэпера, после начала СВО с ним связались народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Мне было очень приятно. сказали: „Альберт, если тебе нужна какая-то помощь“. Я говорю: „Не, Максим, спасибо большое, все хорошо“», — поделился он.

Чем сейчас занимается Kyivstoner

Kyivstoner живет за границей и продолжает заниматься творчеством. Он гастролирует по Европе и снимает ролики для социальных сетей.

По словам Алины Боул, ее супруг активно помогает Украине.

«Всем, чем может, чем он может оказаться полезным, он помогает. Мы из личного кармана помогаем военным, очень много вещей своих продали. Альберт очень много денег перевел ВСУ, тем деткам, которые остались без родителей», — рассказала она.

Читайте также:

Горе дочери, цветы Путина, слова Софи Лорен: как прошло прощание с Церетели

Это Азиза? Убийство Игоря Талькова: кого суд признал виновным, какой срок

Удушающая жара до +30 градусов? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать