Пугачева и Галкин: последние новости 2 декабря, где сейчас, скандалы, слухи Украинский рэпер Kyivstoner: Галкин и Пугачева позвонили мне в начале СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были замечены во время прогулки на Кипре. Что известно об их жизни и планах?

Где сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин

Накануне была опубликована фотография Галкина и Пугачевой с прогулки по Кипру. Снимок сделали поклонники артистов. Уточняется, что пара охотно согласилась дать автографы, после чего удалилась в неизвестном направлении.

Певица с супругом после начала полномасштабной войны между Израилем и Палестиной обосновались в Лимасоле. Они живут на вилле вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри. Однако Максим Галкин вскоре оставит семью и уедет в Женеву, где у него запланирован концерт 4 декабря. До Нового года артист объездит со своей программой несколько городов Швейцарии и Испании.

Зачем Пугачева и Галкин звонили артистам в начале СВО

Популярный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) рассказал, что после начала спецоперации ему позвонили Максим Галкин и Алла Пугачева и предлагали свою помощь.

«Мне было очень приятно. [Галкин и Пугачева] сказали: „Альберт, если тебе нужна какая-то помощь“. Я говорю: „Не, Максим, спасибо большое, все хорошо“», — сказал блогер в интервью Еве Коршик на YouTube.

Kyivstoner подружился с семьей артистов во время съемок на совместных проектах. Он признался, что ему приятно осознавать тот факт, что Максим Галкин отвечает на его звонки. В последний раз разговор между ними состоялся после начала войны в Израиле.

Что известно о скандале с портретом Пугачевой в России

Фотография Аллы Пугачевой в холле Московского театра эстрады вызвала широкий общественный резонанс. Посетившие учреждение зрители возмутились тому, что портрет артистки повесили после того, как она уехала за границу.

В самом театре удивились общественной реакции и обратили внимание, что в холле здания висят портреты всех народных артистов СССР и они не видят причин для того, чтобы убирать фото Пугачевой.

Несмотря на широкое внимание общественности к портрету артистки, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в интервью NEWS.ru сообщила, что никто не может запретить вешать снимки Пугачевой.

«Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так — это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем», — объяснила парламентарий.

Почему Пугачеву не зовут на корпоративы в России

По информации MK.RU, Алла Пугачева готова выступить перед российскими олигархами за 46 млн рублей, однако на настоящий момент ни одного выступления у артистки не запланировано. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что исполнительница «давно остается лишь слабой тенью самой себя», поэтому не интересна публике.

При этом парламентарий опроверг версию, что олигархи боятся приглашать Пугачеву на корпоративы из-за возможных репутационных потерь на фоне заявлений ее супруга с критикой в адрес России и СВО.

«Я не думаю, что российские заказчики опасаются за свою судьбу в случае приглашения даже не самого иноагента, а его жены на свои концерты. Не будет никаких юридических последствий. Поэтому я думаю, что дело все-таки не в политических соображениях, а именно в том, что Алла Борисовна уже далеко не та звезда, какой была на нашей эстраде несколько десятилетий подряд», — отметил Вассерман.

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