Болезнь, ссора с дочерью, критика Зеленского: где сейчас Александр Серов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Серов

Народный артист России Александр Серов в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Что известно о состоянии его здоровья, как он живет сейчас и почему поссорился с дочкой?

Что известно о состоянии здоровья Серова

В 2021 году Александр Серов был госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Состояние музыканта ухудшалось из-за дыхательной недостаточности. Кроме того, течение болезни осложнял сахарный диабет.

Серов мог дышать только через кислородную маску, однако врачи сделали все возможное и поставили его на ноги.

«Это было связано с тем, что я попал к неудачному доктору. Он ошибся в диагнозе и довел меня до того, что сахар поднялся от девяти до 25. Он меня глюкозой бомбил, чтобы вытащить из этого состояния. И только в 52-й больнице меня спасли», — рассказывал певец.

Исполнитель по сей день переживает последствия COVID-19. Интенсивное лечение и активное применение лекарств дали побочные эффекты.

«В ревматологии у меня была серьезная пытка, потому что ставили 85 капельниц и делали 50 уколов в живот от тромбоза. Нервы еще, возраст. У меня сильно разбили желудок, когда кололи против тромбоза в живот. Я страдаю от того, что депрессия с утра и потеря энергии, только к вечеру прихожу в себя. Я был у психолога, у терапевта. Я весь разобран, я не сумел себя собрать после этой чертовой болячки«, — жаловался Серов.

Что известно о личной жизни Серова

Александр Серов был женат официально один раз — на мастере спорта по гиснастике Елене Стебневой, которая моложе него на 23 года. В браке родилась дочь Мишель. Пара развелась в 2010 году, спустя 19 лет совместной жизни.

Серов признавался, что Стебнева сильно разочаровала его.

«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня на душе. Я же был гастролером, редко бывал дома, а все, что зарабатывал, приносил в дом, делал все, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу... Поэтому у меня все это свербит. Простите», — говорил артист в программе «Жизнь и судьба».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Серов

Почему Серов выгонял дочку из дома

Из-за нестабильного эмоционального состояния после COVID-19 у Александра Серова возникли разногласия с родственниками. В прошлом году его дочь Мишель рассказала о том, что отец выгнал ее вместе с мужем и детьми из своего загородного дома.

Наследница музыканта сообщила, что папа предложил ей найти новое место жительства и дал на переезд всего три дня.

«С этой пресловутой короной я попал очень серьезно. И мне очень сильно разбили нервную систему. Меня все раздражало. Когда заплачет ребенок, какой-то крик, — мне все бьет в голову. И врагу не пожелаешь то, через что я прошел», — объяснял Серов в программе «Секрет на миллион».

Летом этого года наследница певца приехала к нему в гости и опубликовала соответствующие кадры в соцсети, опровергнув домыслы о том, что они не общаются.

Что известно о внебрачных детях Серова

В 2011 году появилась информация о том, что у Александра Серова есть внебрачная дочь. Об этом заявила журналистка Надежда Тилер. Она приехала из Германии, чтобы рассказать, что в 90-х родила от артиста наследницу и назвала ее Кристин.

Надежда выступала в ток-шоу и требовала от музыканта компенсацию в размере 100 млн рублей, но Серов не признавал отцовство. История длилась несколько лет. В 2018 году встреча Серова и Тилер состоялась в программе «На самом деле», где были обнародованы результаты текста ДНК. Выяснилось, что Кристин — действительно дочь исполнителя.

Спустя время в эфире шоу «Секрет на миллион» артист признался, что у него есть еще один внебрачный ребенок — дочь Алиса от поэтессы Валентины Аришины.

Александр Серов

Что Серов говорил про СВО и Зеленского

Александр Серов родился на Украине. При этом он высказывался в поддержку спецоперации и говорил, что ее участники делают святое дело.

«Здоровья, выдержки, мудрости, вы делаете святое дело», — комментировал певец на выступлении в Кремле.

Также Серов заявлял, что поведение президента Украины Владимира Зеленского — «неадекватное и чудовищное». Он отмечал, что знаком с украинским лидером. По его мнению, он всегда хотел «выскочить на другую ступеньку».

«Поведение Зеленского не то что неадекватное, а чудовищное... Я был у него на программе лет 10 тому назад. Просто пришел, потому что мне заплатили деньги. Я поехал, спел песни там. Тогда Зеленский был крученый такой парень... Крутится, вертится... Он тогда имел дела с олигархами типа Коломойского и зацепился, наверное, чтобы выскочить на другую ступеньку. Скорее всего, после фильма „Слуга народа“, который я не смотрел, вдруг мелькнула мысль у тех, кто был приближен к олигархической линии: „А почему бы его не сделать президентом?“ Его поддержали, потому что рейтинг Порошенко в то время падал. И сработало. Потом Зеленский лег под Америку. У него поехала крыша, и он потерял равновесие», — говорил музыкант MK.RU.

Чем сейчас занимается Серов

В 2021 году Сергей Серов принял участие в передаче «Дуэты» с дочерью Мишель. Они исполнили композицию «Есть только миг».

Летом этого года артист посетил фестиваль «Славянский базар», проходивший в Белоруссии. Там он перепутал украинский и белорусские языки. Инцидент случился на железнодорожном вокзале в Витебске. Когда местные заговорили с Серовым на белорусском языке, то он ответил: «А почему вы говорите со мной по-украински?». И сразу уехал.

Беседуя со СМИ, Серов утверждал, что с ним все же говорили на украинском языке.

«Что-то невнятно сказали, и все — я уже закрывал окно и уезжал», — объяснил он.

Музыкант продолжает выступать. 6 декабря он даст концерт в Пятигорске, 7 декабря — в Ставрополе, 9 декабря — в Москве, 3 января — в Черноголовке, 5, 6, 7 января — снова в Москве.

Помимо этого, артист примет участие в мероприятии «Шансон для любимых. Новогодний 2023», которое пройдет 16 декабря в российской столице.

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