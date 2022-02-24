«Зеленский пойдёт до конца»: певец Серов призвал Путина не отдавать Донбасс

В кризисе на Украине виноваты США и блок НАТО, которые держат президента Владимира Зеленского «на крючке», заявил в беседе с NEWS.ru народный артист РФ, уроженец Николаевской области УССР Александр Серов, комментируя специальную военную операцию России в Донбассе. По мнению певца, «как в Крыму нельзя было пускать врагов на святую землю, политую кровью сотен тысяч наших бойцов, так нельзя допустить этого и в Донбассе». Артист назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, а лидера США Джо Байдена — «маразматиком», который «должен включить мозги и отстать от России».

Правда на нашей стороне, мы не хотим войны. Но украинцы творили беспредел. Дострелялись по Донбассу до того, что мы были вынуждены ввести войска. Владимир Владимирович — мудрый человек, он тянет до конца. Он всё время призывает этого маразматика Байдена и прочих натовцев остановиться, взывает к разуму. Отстаньте уже от России! Есть Минские соглашения по Донбассу и Луганску — всё, хватит, выполняйте. Какие к нам вопросы? — заявил Александр Серов.

Артист назвал территории ДНР и ЛНР «такой же святой землёй», как «исконно русский Крым». По мнению Серова, полуостров «нельзя было оставлять украинцам, потому что они бы отдали его американцам», и теперь США хотят повторить тот же сценарий в Донбассе.

И что, я, который три года служил в Севастополе и пел «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь — Гордость русских моряков!» (гимн города. — NEWS.ru), должен был смириться с тем, что враги хотели проникнуть на нашу святую землю, политую кровью сотен тысяч наших бойцов?! Пусть Байден включит мозги! Он пытается любым путём рассорить Россию и Украину, — считает певец.

Александр Серов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, «теперь пойдёт до конца, так как он сейчас на крючке у НАТО, а вот какой будет конец — это во власти божьей».

Ранее народная артистка России, юмористка Клара Новикова, которая родилась и училась в Киеве, рассказала NEWS.ru о настроении своих друзей-украинцев в связи с событиями на Украине после начала специальной военной операции российской армии. Она подчеркнула, что сочувствует землякам, которые боятся войны.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.

Российский лидер заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов и они никогда не простят жителям Крыма их выбор воссоединения с Россией.

Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Он пообещал, что все украинские военнослужащие, которые сделают это, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины и гражданскому населению ничего не угрожает.