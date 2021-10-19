«Состояние тревожное»: больного COVID-19 Серова призвали покаяться

Мать внебрачной дочери заболевшего коронавирусом Александра Серова Надежда Тиллер в беседе с NEWS.ru высказалась о госпитализации певца. Женщина назвала его состояние «тревожным» и призвала артиста «покаяться». Она считает болезнь исполнителя испытанием, которое поможет ему «переосмыслить жизнь», чего Александр Серов, по её мнению, пока не сделал.

Женщина узнала о болезни Серова около трёх недель назад.

Через несколько дней стало понятно, что это не просто простуда, а кое-что посерьёзнее. Сейчас у Саши поражены лёгкие. Это опасно, особенно при его сахарном диабете. И возраст, всё-таки не мальчик, — объяснила женщина.

Она назвала состояние певца «тревожным» и призналась, что, как и Серов, не делала прививку от коронавируса. Зато внебрачная дочь артиста Кристин, живущая в Германии, получила вакцину от COVID-19.

Саша слыл противником прививок, не прививался. Я, кстати, тоже пока не сделала [прививку]. А вот дочка сделала. Кристин ведь живёт в Германии, а там с прививками строго — если ты не вакцинировался и вдруг заболел, то лишают больничных выплат: якобы сам виноват в болезни, — рассказала Надежда Тиллер.

Она призналась NEWS.ru, что переживает тяжёлый период в своей жизни, он длится уже примерно полгода. Болеют и уходят близкие люди, у неё самой тоже наблюдаются сложности со здоровьем.

Зато расхожую истину о том, что любая болезнь — это испытание, я осознала в полной мере. В болезни надо переосмыслять свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша [Серов] много неправедных дел натворил. Прелюбодеяние и измены. Не признаёт родную дочь (Кристин. — NEWS.ru), публично называл меня и её чуть ли не аферистками. Разорвал отношения со своими родным отцом и братом. Есть много примеров, когда, выживая после таких тяжёлых болезней, люди начинали совершенно по-другому жить и вести себя. Саше 67 лет. Я думаю, ему надо покаяться. Есть ещё возможность начать с чистого листа. Если Бог даст жить, — высказалась Тиллер.

Она пожелала Серову «смирения, избавления от гордыни и выздоровления — телом и душой».

NEWS.ru попытался выяснить новости о состоянии Александра Серова у его пиар-директора Егора, однако тот заявил, что пока не намерен комментировать здоровье госпитализированного артиста в СМИ.

Ранее другая дочь Серова — Мишель — рассказала, что певец проходит интенсивное лечение под бдительным контролем врачей. Она призвала поклонников артиста настраиваться на лучшее и верить, что «папа поправится».