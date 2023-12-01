Пугачеву и Галкина заметили прогуливающимися на Кипре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили прогуливающимися на Кипре, пишет Telegram-канал «Самые Сливки». Поклонники сфотографировали артистов, также звездные супруги дали автограф фанатам.

Впервые за длительное время Примадонну с мужем удалось запечатлеть на прогулке на острове. На них сразу обратили внимание поклонники. Пугачева была одета в рубашку белого цвета и брюки, а Галкин — в темно-синий костюм.

До этого StarHit сообщил, что пара вернулась на остров. По данным издания, сейчас звезды проводят время в кипрском Лимасоле.

Ранее звукорежиссер тверской студии «Салам» Игорь Лалетин заявил, что 3 ноября Пугачева записала три песни для личного пользования. По его словам, она спела композиции про любовь и жизнь.

После этого музыкальный критик Александр Волков выразил сомнение в том, что артистка сможет вновь выступить перед россиянами. Он отметил, что для появления в каких-либо серьезных медиа и возвращения на российскую сцену певице необходимо изменить свою позицию. Волкову не верится, что это возможно. Сама Пугачева незадолго до этого обратилась в соцсетях к завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.