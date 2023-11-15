Стало известно условие возвращения Пугачевой на российскую сцену Музкритик Волков: Пугачевой стоит изменить позицию для выступлений в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressGlobal Look Press

Для возвращения на российскую сцену певице Алле Пугачевой стоит изменить свою позицию, заявил изданию «ФедералПресс» музыкальный критик Александр Волков. Он выразил сомнение, что артистка может вновь выступить перед россиянами.

Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится, — сказал Волков.

Ранее Пугачева оставила обращение на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.

Пугачева добавила, что собственными силами зарабатывала средства, в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час». Она отметила, что счастье для нее заключается не в деньгах, а главным богатством она считает свободу.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. По его данным, продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. При этом отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.