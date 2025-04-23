Удушающая жара до +30 градусов? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце апреля в Москву придет похолодание, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в последние дни текущего месяца, ждать ли удушающей жары до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце апреля

По словам Татьяны Поздняковой, с 24 апреля в Москве в дневное время ожидается похолодание до +8 градусов, а ночью возможны заморозки.

«Столичная погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Апрель из зимы шагнул в июль, в Москве будет в течение дня +25–27 градусов, а затем собирается вернуться к температуре и осадкам, характерным первым числам месяца. К 26–27 апреля в Москве и области похолодает, ночью — до слабого заморозка, днем — не выше +8 градусов. Волна холодной погоды с аномалией 5–7 градусов продержится почти неделю. Придется вернуться к теплым курткам и перчаткам!» — пояснила синоптик.

Позднякова также сообщила, что в начале мая в Москве и Московской области будет стоять прохладная погода.

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«С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1–1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы», — резюмировала метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, апрель 2025 года в российской столице стал аномально теплым. Средняя температура месяца составила 8,7 градусов, что на 2,8 градуса выше климатической нормы. Но в последней декаде месяца ожидается небольшое похолодание.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 24 по 25 апреля прогнозируется кратковременный дождь с грозами, но температура сохранится на уровне +24–26 градусов днем и +13–16 градусов ночью. С 26 по 30 апреля возможно похолодание до +18–20 градусов днем, но общий фон останется выше нормы. Вероятность осадков вырастет до 60%.

Таким образом, удушающей жары до +30 градусов в конце апреля в Москве не ожидается.

Какая погода будет в конце апреля в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в конце апреля столбики термометров в среднем будут подниматься до +8–10 градусов, ночью — до +3–6 градусов. Пик холода прогнозируется 24 апреля (+8 градусов днем).

Дожди и моросящие осадки вероятны в 70% дней, особенно 23–25 апреля. Интенсивность осадков — до 2,5 мм в сутки. Ветер прогнозируется умеренный, северо-западного направления (4–6 м/с), что усилит ощущение прохлады.

По данным синоптиков, средняя температура апреля в Северной столице в 2025 году на 1,2 градуса ниже многолетних значений из-за влияния циклонов с Балтийского моря. Циклоническая активность привела к затяжным дождям, но май обещает потепление до +15–18 градусов.

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