Стало известно о еще одной провокации ВСУ для срыва мирных переговоров Mash: ВСУ пытались прорваться в Курскую область во время переговоров в Лондоне

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

Три роты солдат ВСУ пытались зайти в хутор Отрубы в Глушковском районе Курской области во время мирных переговоров в Лондоне по решению украинского конфликта, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, украинские военные вторглись на территорию России, но потерпели поражение. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Отмечается, что ВСУ предприняли четыре волны атаки. По мнению авторов поста, ВСУ не хотят завершения СВО, нападая на Россию, чтобы затянуть конфликт.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области погиб 191 мирный житель. По его данным, ранения разной степени тяжести получили 372 человека. Всего сотрудники правоохранительных органов возбудили 175 уголовных дел. Они рассматриваются против 290 военнослужащих ВСУ. Потерпевшими считаются 49 тысяч мирных жителей региона.

До этого сообщалось, что российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области. Это один из последних населенных пунктов, где остается украинская группировка. Уточняется, что операцию осуществляют штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».