Раскрыто, как отряды психборьбы ВСУ пытаются обмануть ВС России под Сумами Подразделения психологической борьбы ВСУ захотели обмануть ВС России под Сумами

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ВС Украины

Украинские подразделения психологической борьбы планируют ввести в заблуждение Вооруженные силы России относительно ситуации в Сумской области, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, противник намерен заманить российские войска вглубь своей территории, чтобы истощить их в затяжных боях и принудить к отступлению.

В операции активно участвуют подразделения психологической борьбы, которым поставлена задача ввести в заблуждение российское командование публикацией бесконечного количества роликов об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона, — подчеркнул собеседник агентства.

Также известно о планах массовой рассылки ложных координат военных объектов, что может привести к обвинениям России в ударах по гражданской инфраструктуре. Тем не менее российские подразделения разрушают все планы украинского командования, отметил источник.

Помимо всего прочего, в прифронтовой зоне наблюдается массовый отказ мобилизованных украинцев выполнять приказы, что связано с высокими потерями в рядах их войск, добавил он. Некоторые группы 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отказались выдвигаться на позиции, ссылаясь на потери и пропажу без вести своих товарищей.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье в зоне ответственности группировки войск «Север» бойцы ВСУ сдаются в плен целыми группами. Российские военнослужащие ежедневно уничтожают резервы противника артиллерией, БПЛА и барражирующими боеприпасами, поэтому украинские бойцы не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Минобороны России эту информацию не комментировало.