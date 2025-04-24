Китай «украл» российский истребитель пятого поколения: правда или миф

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Проект 1.42», построенный в Авиационном научно-промышленном комплексе «МиГ» имени А. И. Микояна, 1999 год

Китай мог использовать отмененный советский проект самолета МиГ-1.44 для создания собственного истребителя пятого поколения J-20, пишет издание 19FortyFive. Ранее специалисты уже обращали внимание на поразительное сходство двух машин. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что наработки СССР легли в основу многих зарубежных проектов. В чем сходства и различия китайского и советского истребителей, мог ли Пекин украсть наши технологии — в материале NEWS.ru.

Как Китай мог использовать наработки по МиГ-1.44

Американские обозреватели считают, что истребитель-невидимка J-20 может иметь советские корни. По их мнению, специалисты из КНР при создании самолета взяли за основу проект МиГ-1.44, работа над которым началась в ОКБ имени А. И. Микояна в конце холодной войны в ответ на американскую программу Advanced Tactical Fighter. Однако в итоге его реализация была свернута после распада СССР из-за проблем с финансированием.

Авторы материала подчеркивают, что J-20 не является прямой копией советского самолета. Однако влияние отмененного МиГа на конструкцию китайского истребителя очевидно, уверены они. «Поразительное визуальное сходство позволяет предположить, что китайские инженеры использовали разработки и технологии Микояна, внедрив их в J-20», — говорится в статье.

Что известно о проекте МиГ-1.44

Авторы 19FortyFive отмечают, что работа над проектом МиГ-1.44 началась в конце 1970 годов. Тогда командование советских войск решило приступить к производству истребителей пятого поколения для сохранения конкурентоспособности с Западом в 1990-е и позже. По задумке конструкторов, самолет должен был иметь дельтавидное крыло, похожее на утиное. Такая конфигурация существенно бы отличала машину от «конкурентов», разработанных в ОКБ Сухого.

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МиГ-1.44 предполагалось оснастить двигателем АЛ-41Ф и передовой авионикой. Заявленная максимальная скорость истребителя должна была составить 2,6 Маха, а крейсерская без включения форсажа — около 1,4 Маха. Конструкция машины предусматривала наличие 12 внутренних и восьми внешних точек подвески, совместимых с широким спектром советских ракет, включая Х, КАБ и управляемые Р-73/Р-77. Самолет должен быть малозаметным для истребителей потенциального противника.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости «Проект 1.42», построенный в Авиационном научно-промышленном комплексе «МиГ» имени А. И. Микояна, 1999 год

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru отметил, что советским конструкторам во многом удалось опередить свое время.

«Уникальность этого проекта была в том, что мы заглянули из прошлого века в настоящее. Это было 35–40 лет назад. Представьте, какие результаты мы бы получили, если бы реализовали все в то время. Но политические моменты оказали негативное влияние на развитие нашей экономики и ВПК, в особенности авиационной промышленности», — пояснил он.

Что известно о китайском истребителе J-20

Работа над Chengdu J-20, также известным как Mighty Dragon («Могучий Дракон»), началась в конце 1990-х на базе авиастроительной корпорации Chengdu Aircraft Industry Group по заказу ВВС Народно-освободительной армии Китая. Самолет имеет длинный и узкий фюзеляж, который напоминает американские истребители типа F-22 и F-35, а также угловатую форму для повышения скрытности.

На истребителе установлены два турбовентиляторных двигателя Shenyang WS-10G. Максимальная скорость составляет 2100 км/ч, при этом крейсерский сверхзвук пока не достигнут. Истребитель оснащен восемью узлами подвески и способен нести разнообразное вооружение, включая ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

По словам Попова, J-20 — клон советской разработки, «доработанный китайским напильником».

«Ничего уникального в нем нет. Китайцы молодцы, что довели эту машину до массового производства. У нас эти проекты были только на стадии образцов. Но это говорит о том, что в РФ еще есть заделы, о которых мы пока молчим», — отметил эксперт.

Мог ли Китай украсть советские разработки

Сообщения о том, что J-20 может быть копией МиГ-1.44, появлялись и раньше. Эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри в 2011 году отмечал, что задняя часть китайского истребителя ужасно похожа на советский самолет, как и общая компоновка с дельтообразным крылом. «Если это совпадение, то поразительное. Россия, возможно, оказывала техническую поддержку, но нет никаких существенных доказательств этого. Китай на протяжении полутора десятилетий полагался на РФ в большей части оборонных закупок», — заявил он.

Пресс-служба РСК «МиГ» опровергла эти сведения. «Никаких узлов, агрегатов и технологий МиГ-1.44 мы не поставляем в Китай для разработки истребителя пятого поколения J-20», — заявили в компании.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Chengdu J-20

Попов отметил, что ранее РФ создала совместный с Китаем авиационный консорциум, через который за рубеж могли «утекать мозги и чертежи». По его словам, советские разработки легли в основу других зарубежных проектов.

«У нас был Як-141, самолет вертикального взлета и посадки. Не могли его поставить на крыло — денег не хватало. В итоге куда ушла половина технологических наработок? В американский F-35», — заметил летчик.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru предположил, что в случае с J-20 речь идет скорее не о технологиях, а о дизайне. «Определенный рестайлинг, как в автомобильной промышленности, присутствует. Но здесь главное то, что у Китая до сих пор нет собственного авиадвигателестроения для таких самолетов. Их истребитель пятого поколения летает на российском двигателе», — подчеркнул специалист.

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