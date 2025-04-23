В США нашли неожиданное воплощение российского истребителя МиГ-1.44 19FortyFive: проект МиГ-1.44 мог помочь Китаю создать истребитель J-20

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Chengdu J-20

Неудача советско-российского проекта МиГ-1.44 могла помочь КНР с созданием своего истребителя пятого поколения, сообщает в журнале 19FortyFive обозреватель Исаак Зейтц. По словам автора, российские источники и «поразительное визуальное сходство» позволяют предположить, что китайские инженеры внедрили технологии компании МиГ в J-20.

Китайский истребитель-невидимка J-20 может иметь корни в неудачном советском проекте МиГ-1.44. Разработанный во время холодной войны МиГ-1.44 был задуман как истребитель пятого поколения с треугольным крылом, передовой авионикой и малозаметностью, — говорится в публикации.

Проект МиГ-1.44 был отменен в связи с бюджетными ограничениями после распада СССР. Зейтц назвал самолет российским аналогом американского истребителя F-22.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что переданные Украине западными странами американские истребители F-16 не оправдали возложенных на них надежд. Это стало особенно понятно после уничтожения еще одного самолета в небе над Украиной. Авторы отмечают, что истребитель был сбит вдали от линии боевого соприкосновения, но в Киеве никакой конкретной информации о случившемся не представили. В то же время командование Воздушно-космических сил Украины давно признало, что поставленные F-16 не могут на что-то повлиять, сказано в материале.