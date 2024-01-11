Сколько истребителей 5-го поколения у России, США и Китая

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Истребители пятого поколения должны соответствовать нескольким основным требованиям: малозаметность для радаров; возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости (без включения форсажа); комплекс вооружения, полностью скрытый в корпусе самолета для улучшения аэродинамики; сверхманевренность.

Сейчас в мире боевыми самолетами пятого поколения считаются американские А-22 Raptor и F-35 Lightning II, российский Су-57, китайский Chengdu J-20 «Черный Орел», а также японский Mitsubishi ATD-X. Конкретные характеристики самолетов засекречены, но известно, что все они используют бортовые радары с активной фазированной антенной решеткой и управляемый вектор тяги.

Перспективной российской разработкой истребителя пятого поколения также является легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат»), начало серийного производства которого запланировано на 2025 год. Прототип Checkmate был впервые представлен в 2021 году на авиасалоне МАКС-2021.