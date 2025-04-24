«Герани» кошмарят французов в Одессе, Киев грозит параду Победы: что дальше

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Киеву жестко ответили на угрозы ударить по Красной площади в Москве на 9 Мая, французские военнослужащие испугались российских «Гераней», президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина «замахнулась» на парад Победы

Любые попытки ВСУ атаковать парад Победы на Красной площади будут пресечены, заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Более того, он подчеркнул, что это приведет к еще большей интенсивности боев со стороны России. Так парламентарий прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Игоря Лапина о том, что по Красной площади в Москве может быть нанесен удар 9 мая.

«Попытки ударить по Красной площади ни к чему не приведут, они приведут к еще большей интенсивности боев со стороны Российской Федерации. И все попытки что-то сделать во вред нашему государству будут пресечены», — высказался Красов.

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По его словам, это еще раз подтверждает, что среди депутатов Верховной рады оказались пособники нацистов, которые делают все для того, чтобы утопить свой народ в крови. Также, отметил парламентарий, это доказывает, что Украина забыла об исторической миссии солдат и командиров Красной армии, которые ценой своей жизни не только очистили русскую землю от «коричневой чумы», но и принесли свободу и независимость в страны Европы.

«И прав президент [России Владимир Путин], который начал специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. И сейчас наши солдаты, сержанты, офицеры, генералы по примеру своих предков выполняют боевые задачи в ходе военной операции, опять очищают русские земли от „коричневой чумы“ и делают это достаточно качественно», — заключил Красов.

Военный эксперт Александр Собянин согласился с тем, что враждебные страны наверняка попытаются устроить антироссийские провокации не только накануне, но и непосредственно в день 9 Мая. По его мнению, под угрозой находятся объекты, которые значимы одновременно политически, символически и медийно.

«Мишенями могут быть места воинской славы в Петербурге, Севастополе, Новороссийске, а также в приграничных с Украиной областных центрах — в Курске и Белгороде. Москва и Московская область у нас достаточно хорошо защищены ПВО», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Россия, Республика Крым, Севастополь. Экспозиция на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе

Основная угроза, по его словам, исходит от беспилотников и высокоточных ракет. Директор Института политических исследований Сергей Марков в свою очередь предупредил, что прежде всего вооруженных провокаций 9 мая стоит ожидать от Украины.

«Практика терактов и покушений свойственна режиму в Киеве, который носит откровенно фашистский характер. Достаточно вспомнить, что терактами занимался главный в истории этой страны фашист Степан Бандера — это главный герой нынешней Украины», — напомнил он.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, ни Западу, ни киевскому командованию не придется долго убеждать солдат ВСУ открыть огонь по россиянам 9 мая.

«Украинские военные могут усилить обстрелы, и уговаривать их не надо — какие-нибудь нацбаты сами расстараются», — подчеркнул эксперт.

Что касается территорий стран ЕС, например Прибалтики, то, по мнению Трухачева, «российские посольства могут закидать бутылками с зажигательной смесью, булыжниками, исписать какими-то хамскими надписями памятники советским воинам». По мнению аналитиков, практически неизбежно, что антироссийские демарши устроят на своей территории власти стран Евросоюза — особенно тех, что заняли агрессивную позицию к России. Так, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила наказанием лидерам стран Европы, которые поедут в Москву на 9 Мая. По мнению брюссельской бюрократии, такой жест идет вразрез с европейскими ценностями.

Французские военные пришли в ужас от «Гераней»

Военные эксперты предположили, что военнослужащие ВС Франции не хотят умирать на Украине, видя, насколько успешны удары ВС РФ. Также французы понимают, что армия России обладает таким оружием, как «Орешник». Французские военнослужащие осознают, что в арсенале российских войск есть не только дроны «Герань», способные уничтожать грузы НАТО, но и высокоточные ракеты, которые сулят им смерть.

Так, глава ассоциации Place d'Armes бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак сообщил, что сотни отставных французских военных, в том числе более двух десятков генералов, направили главам обеих палат парламента страны открытое письмо с требованием раскрыть всю информацию о нахождении на украинской территории служащих ВС Франции и обеспечить парламентское голосование по вопросу их дальнейшего нахождения там.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, за два дня после публикации письмо поддержали уже более девяти тысяч человек. На сайте в открытом доступе опубликованы имена и фамилии нескольких сотен военных, подписавших послание. В письме указывают на наличие различных сведений, касающихся присутствия на Украине французских военнослужащих, которое до сих пор официально не подтверждалось Парижем.

По мнению военных аналитиков, требование французских военных прежде всего направлено президенту Франции Эммануэлю Макрону. Военнослужащие ВС Франции не хотят отправляться на Украину и становиться законной целью для российских дронов и ракет.

Так, военный блогер Олег Царев сообщил, что российские бойцы ударили беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Одессе. По его словам, уничтожены склады, ангары, промпредприятия и грузы НАТО, включая крылатые и зенитные ракеты. На территории ОСК «Меридиан» разрушены центры по производству ракет и БПЛА, а также склады с боеприпасами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал LOSTARMOUR обратил внимание, что поздно вечером 22 апреля в Одессе был нанесен удар по предприятию «Унитех». Оно специализируется на производстве и поставке комплектующих и запасных частей в области авиации и машиностроения. Компания изготавливает детали крепежа, сочленений и резинотехнические изделия, предназначенные для сборки или ремонта агрегатов гидравлических, топливных или воздушных систем авиационной техники. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Бригада „Север-V“ ДК ВС РФ» также сообщил о последствиях ударов российских БПЛА по целям в Одессе. По его данным, в атаке участвовало не менее 15 «Гераней». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Также сообщается о пожаре в производственно-коммерческой компании „Унитех“, занимающейся ремонтом наземного приборного оборудования и авиационной техники. После завершения налета на месте попаданий отчетливо слышались вторичные взрывы», — говорится в публикации.

Военный политолог подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что разрушение украинских транспортных узлов позволит ликвидировать логистические цепочки поставок западного вооружения для ВСУ, причем Россия может использовать для этого ракетный комплекс «Орешник». Особо важными целями должны стать приграничные железнодорожные станции, указал он.

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«В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках „Укрпочты“. С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда „Орешником“ — там произойдет землетрясение», — прокомментировал эксперт.

Лидер еще одной страны приедет в Москву на парад Победы

Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая, сообщил посол республики Алхас Квициниа. По его словам, Гунба получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.

«Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — рассказал Квициниа.

Ранее генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве в 2025 году будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц СНГ. На данный момент участниками организации, помимо РФ, являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В праздничных торжествах в российской столице также примут участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, на мероприятиях будет присутствовать президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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