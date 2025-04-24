Ураганный ветер и холод до –8? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве 26 и 27 апреля в ночное время возможны небольшие заморозки, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в выходные, ждать ли ураганного ветра и холода –8 градусов?

Какая погода будет в выходные в Москве

По словам Татьяны Поздняковой, 26 и 27 апреля в Москве воздух в дневное время прогреется только до +8 градусов.

«К 26–27 апреля в Москве и области похолодает, ночью — до слабого заморозка, днем — не выше +8 градусов. Волна холодной погоды с аномалией –5–7 градусов продержится почти неделю. Придется вернуться к теплым курткам и перчаткам!» — уточнила метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 26 и 27 апреля в российской столице возможны кратковременные дожди и мокрый снег.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«В выходные не лишними станут куртки и пуховики — в субботу в течение суток всего +3–8 градусов. Кратковременный дождь. В воскресенье в сумерках похолодает до нуля, в дневные часы — +3–8 градусов, возможны локальные осадки в смешанном агрегатном состоянии, то есть к дождю кое-где могут примешиваться „белые мухи“. Температура до конца недели рухнет на 20 градусов! Предупрежден — значит вооружен!» — уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 26 апреля в Москве начнется с дождя и резкого снижения температуры. Днем столбики термометров покажут +7 градусов, ночью — до +2 градусов. Ветер усилится до 6 м/с, давление составит 746 мм ртутного столба, а влажность — 36%. Осадки продлятся до вечера, что создаст риск подтоплений на дорогах.

В воскресенье, 27 апреля, погода ухудшится. Дневная температура упадет до +5 градусов, ночью возможны заморозки до –1 градуса. Ожидается мокрый снег с интенсивностью осадков до 2,2 мм. Ветер северо-восточного направления достигнет 6 м/с, давление — 751 мм ртутного столба. Водителям стоит соблюдать дистанцию из-за гололедицы в ночные часы.

Таким образом, в выходные дни в Москве ураганного ветра и холода –8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в выходные в Санкт-Петербурге

В субботу, 26 апреля, в Санкт-Петербурге ожидаются дождь и прохлада. Дневная температура не превысит +6 градусов, ночью будет до –1 градуса. Ветер северо-западного направления усилится до 4 м/с, влажность — 90%, давление — 764 мм ртутного столба.

В воскресенье, 27 апреля, погода в Северной столице останется пасмурной. Днем — до +6 градусов, ночью — до –2 градусов. Вероятны осадки в виде мокрого снега, особенно в пригородах. Ветер сохранится на уровне 4 м/с, давление — 761 мм ртутного столба. Также возможна гололедица.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 24 апреля: что завтра, стресс, сужение сосудов

Почему не работает YouTube 24 апреля: сбои, замедление, финансовые аферы

Королевская семья Британии: последние новости, Кейт нарушила важное правило