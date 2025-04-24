Магнитные бури сегодня, 24 апреля: что завтра, стресс, сужение сосудов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 24 апреля, на Земле сильных магнитных бурь не ожидается, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что делать во время геомагнитных возмущений?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 апреля

По информации экспертов ИКИ РАН, сегодня, 24 апреля, магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля Земли — 39%. На Солнце произошло шесть вспышек класса С», — заявили эксперты.

Сервис my-calend сообщает, что 24 апреля Землю накроют магнитные бури силой четыре балла.

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«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 25 апреля, магнитных бурь не ожидается.

Что делать во время магнитной бури, чтобы улучшить самочувствие

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время возмущений магнитного поля Земли увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в такой период необходимо пить больше жидкости.

«Глобально, кроме того, это достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам надо снижать нагрузку на организм.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил специалист.

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