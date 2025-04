Почему не работает YouTube 24 апреля: сбои, замедление, финансовые аферы

Россияне продолжают жаловаться на сбои в работе YouTube. Какие известны последние новости о замедлении видеохостинга сегодня, 24 апреля?

Что известно о замедлении YouTube 24 апреля

Массовый сбой в работе YouTube длится с августа 2024 года. Пользователи ежедневно жалуются на падение скорости воспроизведения роликов и полное отсутствие загрузки платформы на смартфонах, компьютерах и Smart TV.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 24 апреля из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube как на мобильном, так и домашнем интернете. Порядка 30% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 8% — на Челябинскую область, 7% — на Московскую область, 5% — на Иркутскую и Новосибирскую области, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Алтайский край, 2% — на Удмуртию, Татарстан, Карелию, Хабаровский и Красноярский края, Нижегородскую и Саратовскую области, 1% — на Ставрополье, Пермский край и Ростовскую область.

Сбои в работе платформы в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google, которые компания перестала обслуживать после ухода из России. На настоящий момент YouTube не входит в перечень заблокированных в РФ сайтов и власти не собираются полностью отключать видеохостинг, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. <…> Не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее платформа находится под пристальным вниманием, и ее работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — пояснил он.

Что известно о финансовых аферах на YouTube

Резкий рост мошеннических схем на финансовых рынках зафиксирован на YouTube и других цифровых платформах, а также в официальных магазинах приложений Google Play и Apple Store, сообщает Общественный совет при Минцифры РФ в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Совета по ценным бумагам и биржам Индии.

«Мошенники создают фальшивые инвестиционные курсы, публикуют поддельные отзывы, манипулируют котировками и активно рекламируют „гарантированную доходность“ или „безрисковые стратегии“. Пользователей в такие схемы заманивают через рекламу в соцсетях», — говорится в сообщении.

Член ОС при Минцифры Ольга Бороненко рассказала, что зарубежные платформы борются с мошенничеством лишь формально, их алгоритмы продолжают «пропускать рекламу финансовых афер по всему миру, так как прибыль важнее безопасности пользователей».

«Для России же наличие собственных цифровых платформ — это стратегическое преимущество. Когда у тебя есть „ВКонтакте“ или „Одноклассники“, которыми пользуется вся страна, не нужно уговаривать кого-то удалять мошеннический контент — можно оперативно принять меры», — добавила она.

Как YouTube отпраздновал 20-летие первого загруженного видео

23 апреля 2025 года YouTube отметил 20-летие первого загруженного видео — 19-секундного ролика Me at the Zoo, снятого сооснователем платформы Джаведом Каримом в зоопарке Сан-Диего. За два десятилетия это видео набрало свыше 355 млн просмотров.

В честь юбилея администрация YouTube добавила к ролику бегунок слайдера с изображением торта и иконку слона, ведущую на канал Карима. У сооснователя платформы в личном аккаунте 5,34 млн подписчиков, несмотря на то, что там опубликован всего один ролик.

