Погода в Москве в пятницу, 25 апреля: ждать ли грозовые ливни и жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве завтра, 25 апреля, прогнозируются осадки в виде дождя и грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 25 апреля

В Москве завтра, 25 апреля, воздух в дневное время прогреется всего до +15 градусов.

«25 апреля облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, в отдельных районах области гроза. Температура в Москве ночью — от +8 до +11 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Температура днем в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +11 до +16 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6–11 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что завтра, 25 апреля, в российскую столицу придет похолодание, которое продлится и в течение выходных дней.

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«В пятницу уже заметно похолодает, ночью +7…+10 градусов, днем +12…+15 градусов. Не обойдется без дождей. Достаем легкую верхнюю одежду. В выходные не лишними станут куртки и пуховики — в субботу в течение суток всего +3…+8 градусов. Кратковременный дождь. В воскресенье в сумерках похолодает до нуля, в дневные часы — +3…+8 градусов, возможны локальные осадки в смешанном агрегатном состоянии, то есть к дождю кое-где могут примешиваться „белые мухи“. Температура до конца недели рухнет на 20 градусов! Предупрежден — значит вооружен!» — сообщил метеоролог.

По данным метеорологических центров, 25 апреля в Москве и Московской области ожидается переменчивая весенняя погода. Утро начнется с температуры +10…+12 градусов при облачности и слабом северо-западном ветре (3–4 м/с). К полудню воздух прогреется до +16…+18 градусов, но к вечеру столбики термометров опустятся до +7…+8 градусов. Атмосферное давление составит 744–745 мм рт. ст., влажность — около 36–40%. Осадки прогнозируются ближе к концу дня.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные осадки.

«25 апреля ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — от +1 до –1 градуса. Днем — от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, 25 апреля в город, а также в Ленинградскую область придет мокрый снег.

«Завтра снова встречаем мокрый снег по всей территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге тоже. Впереди три наиболее холодных дня, потом станет немного теплее. Надо отметить, что осадки будут идти отдельными зарядами, но увидеть их должны все. Снег мокрый, в городе и с дождем местами, так что на земле будет подтаивать быстро», — добавил метеоролог.

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