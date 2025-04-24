Королевская семья Британии: последние новости, Кейт нарушила важное правило

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в очередной раз нарушила традицию, празднуя семилетие своего младшего сына — принца Луи. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 24 апреля?

Что за традицию нарушила Миддлтон

Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи 23 апреля исполнилось семь лет. В честь праздника принцесса Уэльская опубликовала в социальных сетях фотографию наследника, на которой он позировал в зеленом свитере, клетчатой рубашке и синих джинсах. Мальчик широко улыбался, несмотря на выпавшие передние зубы.

Снимок был сделан фотографом Джошем Шиннером, сообщает Hello. Источник отметил, что Миддлтон вновь пошла против правил и нарушила собственную же традицию: с 2015 года она сама делает портреты своих детей ко дню рождения.

«Это не первый раз, когда принцесса нарушает эту семейную традицию — в 2023 году она обратилась к фотографу Милли Пилкингтон, чтобы сделать фотографию в честь десятилетия принца Джорджа. В соответствии с прошлогодним решением изображение было опубликовано в социальных сетях непосредственно в день рождения Луи в среду, а не под запретом для прессы накануне, как это было в предыдущей устоявшейся практике, которой Уильям и Кейт следовали каждый год в отношении всех своих троих детей с момента их рождения», — добавил источник.

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Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Луи

В каких отношениях Карл III и принц Эндрю

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю принял участие в пасхальной службе вместе с членами монаршей семьи, несмотря на то что он был лишен титулов, званий и денежного содержания после обвинений в сексуальном насилии, сообщает Radar Online.

Королевский эксперт Фил Дампир считает, что присутствие Эндрю на пасхальной службе свидетельствует о том, что Карл III не хочет превращать брата в изгоя. Монарх, по мнению источника, пригласил родственника, воспользовавшись отсутствием Уильяма на праздновании, который выступает за жесткие меры в отношении Эндрю.

«Справедливо было бы сказать, что Уильям — одна из движущих сил, стоявших за попытками лишить герцога Йоркского будущего. Он не верит, что тот может вернуться, и, как мне сказали, у них довольно напряженные отношения. Думаю, отсутствие Уильяма сильно упростило Эндрю жизнь», — заявил эксперт.

Какие знаменитости отказались сотрудничать с Меган

Новый подкаст супруги принца Гарри Меган Маркл «Женщины-основательницы» столкнулся с серьезными трудностями из-за нежелания американских знаменитостей принимать в нем участие, сообщает OK.

«Никто не берет трубку. Шоу „не заходит“. Ни Тейлор Свифт, ни Бейонсе, даже Хейли Бибер — нет. А если ты продвигаешь идею женской силы, это большая проблема. Это многое говорит о ее способности влиять. Ее расстраивает отсутствие интереса к ней», — уточнил инсайдер.

По данным источника, команда Маркл пыталась организовать со знаменитостями «откровенные беседы с женщинами, которые начали с нуля, столкнулись с трудностями и продолжили идти вперед», однако большинство запросов было проигнорировано.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Меган Маркл

«О звездных гостях можно забыть. Это шоу отчаянно нуждается в актуальности, и пока что оно ее не находит», — считает инсайдер.

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